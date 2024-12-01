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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل تبحث عن صوت أكثر عمقًا؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متطابقين معًا لإنتاج صوت إستيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن أيضًا أوضاع إضاءة العرض بينهما.
يتميز هذا المكبر الرائع بأوضاع إضاءة متعددة تضفي أجواءً مختلفة على موسيقاك. اختر من بين الأضواء متعددة الألوان، أو التأثير التدريجي، أو ضوء ليلي أبيض ناعم عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
يتميز مبكر الصوت هذا بحوافه المنحنية الناعمة والأضواء المتدرجة التي تضفي مظهرًا أنيقًا. وبفضل حجمه الصغير يمكنك حمله معك إلى أي مكان ومن غرفة إلى أخرى، وسيبدو رائعًا في أي مكان يوضع فيه.