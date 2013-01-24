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ساعة مزودة براديو

TAR7705/98
  • اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى. اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى. اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.
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    ساعة مزودة براديو

    TAR7705/98

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة براديو

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة براديو

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

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      اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

      • DAB+‎
      • Bluetooth®‎
      • مع شاحن هاتف لاسلكي

      غني بالميزات

      تتوهّج شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح في الجهة الأمامية لهذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth. تتوفر مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية، وهي تخفي بدورها لوحة الشحن اللاسلكي Qi لهاتفك. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفر منفذ USB للشحن.

      DAB+‎/راديو FM. موالفة رقمية مع ما يصل إلى 20 محطة محددة مسبقًا

      إن هذا الراديو الرقمي هو تذكرتك للحصول على تجربة استماع أفضل سواء أردت الاستماع إلى الموسيقى بدون توقّف أو أردت الاطلاع على أحدث الأنباء والأخبار! إذ يمنحك موالف DAB+‎ إرسالاً واضحًا. هذا ويمكنك تعيين ما يصل إلى 20 محطة محددة مسبقًا لمحطاتك المفضّلة.

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى نغماتك المفضّلة

      اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.

      منبّه مزدوج. ساعة واحدة ومنبّهان

      تسمح لك وظيفة المنبه المزدوج بتعيين منبهين مختلفين، والاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. وتعتبر هذه الوظيفة مثالية إن كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد انطلاق المنبه للمرة الأولى، أو إن كانت شريكتك تحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

      مزامنة تلقائية للوقت وبطارية احتياطية في حال انقطاع الكهرباء

      تزامن ساعة المنبّه هذه الوقت تلقائيًا وهي مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.

      المواصفات التقنية

      • الساعة

        شاشة عرض
        LCD
        نوع
        رقمي
        تنسيق الوقت
        • 12 س
        • 24 س

      • المنبه

        عدد المنبهات
        2
        مصدر المنبه
        • طنين
        • راديو FM
        • راديو DAB
        • Bluetooth
        غفوة (تكرار المنبه)
        نعم، 9 دقائق
        مؤقت السكون
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق
        إعادة تعيين المنبه كل 24 ساعة
        نعم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        توليف رقمي تلقائي
        نعم
        البث الصوتي الرقمي
        • شاشة المعلومات
        • القائمة
        • مسح ذكي
        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • DAB/DAB+
        عدد المحطات المسبقة الإعداد
        20 محطة (راديو FM) و20 محطة (راديو DAB)

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        2 x ‏2 واط
        نظام الصوت
        استيريو

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        نطاق Bluetooth
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)
        إصدار Bluetooth
        5.0

      • الراحة

        لون الضوء الخلفي
        باللون الأبيض
        سطوع الشاشة
        عالٍ/ متوسط/ منخفض
        التحكم في شدة الصوت
        زيادة/خفض

      • جاري الشحن

        الشحن اللاسلكي
        دعم الشحن السريع لأجهزة Samsung بقوة 9 واط
        أجهزة USB
        5 فولت، 1 أمبير

      • الطاقة

        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد
        وحدة تزويد بالطاقة
        100 - 240 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
        < 17,1واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط
        بطارية احتياطية
        AAA عدد 2 (غير مضّمنة)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • شهادة الضمان
        • دليل البدء السريع

      • الأبعاد

        عمق المنتج
        153  ملليمترًا
        عرض المنتج
        153  ملليمترًا
        ارتفاع المنتج
        68  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.606  كلغ
        عمق العلبة
        76  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        162  ملليمترًا
        عرض العلبة
        213  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        0,906  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • شهادة الضمان
      • دليل البدء السريع

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