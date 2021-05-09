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استيقظ مليئًا بالطاقة
استيقظ بنشاط تام. سيقوم راديو FM هذا المزوّد بساعة بشحن جهازك المحمول أثناء النوم، وإيقاظك على نغمة منبّه ترتفع بلطف، أو على صوت محطة الراديو. يأتي الجهاز مزوّدًا أيضًا بمؤقت السكون، لتتمكّن من الخلود إلى النوم على صوت الراديو أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استيقظ مليئًا بالطاقة
استيقظ بنشاط تام. سيقوم راديو FM هذا المزوّد بساعة بشحن جهازك المحمول أثناء النوم، وإيقاظك على نغمة منبّه ترتفع بلطف، أو على صوت محطة الراديو. يأتي الجهاز مزوّدًا أيضًا بمؤقت السكون، لتتمكّن من الخلود إلى النوم على صوت الراديو أيضًا. إكتشف كلّ المميزات
تمكّن من معرفة الوقت على الفور مع الراديو المنبّه FM المزوّد بساعة. تشير الأرقام الكبيرة إلى سهولة رؤية الشاشة المرآة، كما يمكنك ضبط مستوى السطوع ليتناسب مع غرفتك. تتولّى عناصر التحكّم البسيطة تعيين المنبّه ومستوى الصوت والموالفة.
يسمح لك منفذ USB العملي باستخدام مصدر الطاقة المخصص للراديو مع ساعة لشحن هاتفك أثناء النوم. كذلك، يأتي هذا الراديو المنبّه مع بطارية كمصدر طاقة احتياطي. في حال انقطاع التيار الكهربائي، لن تحتاج إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم تشغيل المنبّه في الوقت المناسب.
تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ويمكن تعيين كليهما لاستخدام نغمة منبّه أو الراديو، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون ليشغّل المحطّة المحددة لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل تلقائيًا.
تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسة بفضل وظيفة الاستيقاظ اللطيف. بغض النظر عن نمط المنبّه الذي حددته، سواء أكانت نغمة المنبّه أم الراديو، يبدأ الصوت على مستوى منخفض ويرتفع تدريجيًا. وداعًا للاستيقاظ بشكل مفاجئ!
تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
المنبه
جاري الشحن
الساعة
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