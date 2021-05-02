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صوت واضح دائمًا، وقت دقيق دائمًا.
استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة أو على نغمة المنبّه بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة. تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسلة مع مستوى الصوت الذي يرتفع بلطف، وتمكّن من الخلود إلى النوم على إيقاع الراديو في الليل بفضل مؤقت النوم. كذلك، تسمح لك الشاشة الكبيرة بمعرفة الوقت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت واضح دائمًا، وقت دقيق دائمًا.
استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة أو على نغمة المنبّه بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة. تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسلة مع مستوى الصوت الذي يرتفع بلطف، وتمكّن من الخلود إلى النوم على إيقاع الراديو في الليل بفضل مؤقت النوم. كذلك، تسمح لك الشاشة الكبيرة بمعرفة الوقت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
تمكّن من معرفة الوقت على الفور مع الراديو المنبّه FM المزوّد بساعة. تشير الأرقام الكبيرة إلى سهولة رؤية الشاشة من أي زاوية، كما يمكنك ضبط مستوى السطوع ليتناسب مع غرفتك. تتولّى عناصر التحكّم البسيطة تعيين المنبّه ومستوى الصوت والموالفة.
تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ويمكن تعيين كليهما لاستخدام نغمة منبّه أو الراديو، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون ليشغّل المحطّة المحددة لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل تلقائيًا.
تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسة بفضل وظيفة الاستيقاظ اللطيف. بغض النظر عن نمط المنبّه الذي حددته، سواء أكانت نغمة المنبّه أم الراديو، يبدأ الصوت على مستوى منخفض ويرتفع تدريجيًا. وداعًا للاستيقاظ بشكل مفاجئ!
تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
المنبه
الساعة
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