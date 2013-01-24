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مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TANX100/98
  • حفلة صاخبة حفلة صاخبة حفلة صاخبة
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    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    TANX100/98

    حفلة صاخبة

    ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    حفلة صاخبة

    ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار. إكتشف كلّ المميزات

    حفلة صاخبة

    ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

    حفلة صاخبة

    ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار. إكتشف كلّ المميزات

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      حفلة صاخبة

      • Bluetooth®‎

      وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. صوت مدوٍّ وقوي

      اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل مكبر الصوت القوي هذا الذي يتميّز بصوت قوي وجهير مدوٍّ. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.

      تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

      أشعل حماس الرقص لدى الجميع بفضل التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات. تنبض الأضواء الملوّنة على مكبرات الصوت على إيقاع الموسيقى أو تومض بترتيبات مختلفة أو تبقى مضيئة في توهج ثابت.

      إدخالان للميكروفون وإدخال واحد للغيتار (6,3 مم)

      تتيح لك إدخالات الميكروفون والغيتار (6,3 مم) الارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك تأدية الأغاني من قائمة تشغيل أو العزف بحماس تام. يمكنك حتى خفت أصوات الأغنية التي تغنيها بحيث لا تسمع سوى صوتك. كذلك، تمنحك تأثيرات الكاريوكي الممتعة القدرة على إضافة صدى إلى الأصوات، أو تبديل تأثيرات الأصوات من صوت نسائي إلى رجالي، وبالعكس!

      مسكة حمل مضمّنة. يبلغ وزن مكبر الصوت 5,6 كجم

      تسمح لك مسكة الحمل المضمّنة بتشغيل الموسيقى أينما أردت. اصطحب الموسيقى إلى منزل أحد الأصدقاء. شغّلها في ملعب كرة السلة. يمكنك حتى الإقران مع مكبر صوت TANX100 آخر من Philips مخصص للحفلات باستخدام وصلة إدخال الصوت مقاس 3,5 مم.

      إقران سهل: ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth

      تتميّز عملية الإقران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth بسهولتها التامة. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

      مدى لاسلكي يصل إلى 10 م

      يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّل صوت جهير (عدد واحد) مقاس 5,25 بوصة

      تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّل صوت جهير (عدد واحد) مقاس 5,25 بوصة.

      إن الأزرار المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للتحكّم بمستوى الصوت والموسيقى والأضواء

      إن الأزرار المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للتحكّم بمستوى الصوت والموسيقى والأضواء

      إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

      إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار

      ميزات الكاريوكي: الصدى، تبديل بين صوت نسائي/رجالي، خفت الصوت

      ميزات الكاريوكي: الصدى، تبديل بين صوت نسائي/رجالي، خفت الصوت

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قوة الإخراج
        80 واط (الحد الأقصى)
        الطاقة (نسبة جذر متوسط المربعات (RMS) والتشوه التوافقي الكلي (THD))
        40 واط (THD‏ 1%)
        تحسين الصوت
        • التحكم بالصوت الرقمي
        • مضخم الجهير الديناميكي
        • نظام عاكس للجهير
        • كاريوكي

      • السماعة

        عدد قنوات الصوت
        أحادي
        التكوين
        مضخم ثنائي
        مكبر صوت عالي التردد
        بوصتان x‏ 2
        مضخم
        5.25 بوصة
        اللون
        أسود
        شبكة مكبر الصوت
        نعم

      • تشغيل الصوت

        تشغيل الوسائط
        MP3-USB

      • إمكانية الاتصال

        مدخل خط
        1‏x ‏3,5 مم
        إدخال الميكروفون
        2 x‏ (6,3 مم مع تحكّم بمستوى الصوت)
        مخرج خط
        1‏x ‏3,5 مم
        ملفات تعريف Bluetooth
        • صيغة البث: SBC
        • بث الموسيقى (A2DP)
        • التشغيل/التحكّم بمستوى الصوت: AVRCP
        • دعم الإقران المتعدد

      • الراحة

        كاريوكي
        • التحكم بصدى الصوت
        • تبديل بين صوت نسائي/رجالي
        • خفت الصوت
        واجهة المستخدم
        • LED: أحمر لوضع ECO ووضع الاستعداد
        • نغمات الصوت: BT
        التحكم في شدة الصوت
        زر تبديل لمسي

      • شاشة عرض

        التأثير الضوئي لمكبر الصوت
        نعم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان

      • الطاقة

        التزويد بطاقة التيار المتردد
        سلك الطاقة (قابل للفك)
        دعم فولتية التيار المتردد
        110-220 فولت (نطاق كامل)
        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون (مضمّنة)
        عمر البطارية
        14  س
        وضع الاستعداد
        نعم

      • الأبعاد

        الوزن الإجمالي
        7,37  كلغ
        الوزن الصافي
        5.6  كلغ
        عرض العلبة
        358  ملليمترًا
        عمق العلبة
        340  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        447  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        268x385x285  ملليمترًا

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

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