TAMS60Y/00
The Roller
تولد أيقونة من جديد. يقدم The Roller صوت ستيريو حقيقيًا واتصالًا سلسًا بتصميمه المميز المستوحى من الثمانينيات. إنه جريء وصاخب، ويمنحك جهيرًا عميقًا وواضح التفاصيل يضرب بقوة ويبقى محكمًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.
تعمل المشغلات المزدوجة بحجم 3,5 بوصات، إلى جانب التويترات المخصصة ونظام التقاطع النشط، بتناغم لفصل الترددات العالية والمنخفضة بدقة. ويعزز المشعان السلبيان المزدوجان عمق الجهير. والنتيجة؟ صوت ستيريو غني بعمق قوي وتفاصيل نقية وواضحة.
يوفر Bluetooth®️ 6.0 بثًا مستقرًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت ويتيح توصيل The Roller بجهازين في الوقت عينه. يمكنك أيضًا توصيل جهاز خارجي عبر منفذ USB-C والاستماع إلى الموسيقى بهذه الطريقة.
سواء أكنت تستضيف حفلة أم ترغب فقط في الحصول على صوت أقوى، تتيح لك تقنية Auracast™️ بث الموسيقى من The Roller إلى العدد الذي تريده من مكبرات الصوت المتوافقة. ويسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.
توفر بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن ما يصل إلى 24 ساعة من التشغيل ويمكن استبدالها بسهولة عند انتهاء عمرها الافتراضي. ويمنحك شحن سريع لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 3,5 ساعات من الموسيقى بينما يستغرق الشحن الكامل حوالى 3 ساعات. وإذا أوشكت بطارية هاتفك على النفاد، فيمكنك توصيله ببنك الطاقة المدمج في The Rolle لمواصلة تشغيل قوائمك الموسيقية من دون انقطاع.
بفضل المقاومة للغبار والمياه بتصنيف IP66، إلى جانب مقبض حمل مدمج، صُمم The Roller ليمنحك أجواءً ممتعة أينما ذهبت. سواء أكنت في الحدائق أم بجانب المسابح أم في شوارع المدينة أم على أرضيات الرقص المغبرة، ما عليك سوى تشغيله ورفع مستوى الصوت.
يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتشغيل Moving Sound للاستخدام في الخارج، واختيار الرسوم المتحركة أو الخلفية للشاشة الملونة، وتحديث البرنامج الثابت، وغير ذلك الكثير. كما يسهّل التطبيق الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر Auracast™.
نستخدم في منتجاتنا مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك، كما أن عبواتنا مصنوعة من كرتون معاد تدويره معتمد من FSC، مع حشوات مطبوعة على ورق معاد تدويره.
حتى الشاشة تعرف كيف تتفاعل مع الإيقاع. شاهد أشرطة الكاسيت وهي تدور، وأسطوانات الفينيل وهي تلتف، وأشرطة موازن الصوت وهي تتراقص، أو اختر خلفية بطابع ريترو. تظل عناصر التحكم الأساسية ومعلومات المقطع ظاهرة، ويمكنك تغيير العرض أو ضبط سطوع الشاشة عبر زر فعلي أو تطبيقنا المصاحب.
اصنع أجواء حفلة باللونين التركوازي والوردي، أو حافظ على أجواء هادئة بتوهج أبيض ناعم. تتزامن حلقات إضاءة LED المضبوطة بدقة مع الإيقاع، ويمكنك التبديل بسهولة بين الأوضاع لتناسب الأجواء. Neon Stage أو Crowd Pulse أو Arcade Glitch أو Bassline، الخيار لك.
Sound
Loudspeakers
إمكانية الاتصال
الملاءمة
التوافق
الطاقة
Packaging dimensions
أبعاد المنتج
الملحقات
Design
Sustainability
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