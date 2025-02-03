ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة ومناسبة للسفر
بفضل مصابيح LED الملونة على غطائي الأذنين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
أضواء LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، وقد حُدّ مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل وسادتي الأذن على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها وسادتا الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدتان بحشوات ناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجزء الخلفي تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
تندمج أضواء LED الملوّنة في وسادتي الأذن مع تصميم هذه السماعات المتعدد الألوان لتجعلها مميزة بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، ما يجعلها رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.