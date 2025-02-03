آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، وقد حُدّ مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*