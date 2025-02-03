المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية

سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملونة على غطائي الأذنين وميزة مشاركة الصوت اللاسلكية الممتعة، صُممت هذه السماعات ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.

عرض جميع المزايا

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • أضواء LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون أكثر أمانًا لآذان الصغار، وقد حُدّ مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة مناسبة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل وسادتي الأذن على الأطفال استخدام هذه السماعات، بينما تجعلها وسادتا الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدتان بحشوات ناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجزء الخلفي تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تصميم ملوّن مع أضواء LED

تندمج أضواء LED الملوّنة في وسادتي الأذن مع تصميم هذه السماعات المتعدد الألوان لتجعلها مميزة بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة، ما يجعلها رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • صورة لـ TPV_PBTAWARD127
  • صورة لـ TPV_PBTAWARD135
إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.