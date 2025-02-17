تصميم أنيق مع ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

لا تتمتع سماعات الرأس اللاسلكية الخفيفة الوزن هذه بشكل رائع فحسب، بل تتيح لك التركيز على ما تريد الاستماع إليه. تقوم ميزة إلغاء الضوضاء المتقدمة بتنقية الأصوات غير المرغوب فيها من العالم من حولك، ويتيح لك وضع التنبّه إعارة انتباهك للعالم من حولك عند الحاجة.