كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصل 0.78mm ثنائي السنون، ومقبس 3.5 mm.

يتيح لك كابل السماعة القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل 0.78mm ثنائي السنون، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، ونواة من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتمنحك متعة الاستماع إلى موسيقى عالية الدقة.