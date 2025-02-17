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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. فالصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، والنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة كثيفة، والمنخفضة غنية.
مشغّل ديناميكي بمقاس 10 mm
كابل قابل للفصل
ثبات مريح
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي ممتاز عبر جميع الترددات، مع نغمات عالية حادة، ونغمات متوسطة ممتلئة، ونغمات منخفضة غنية.
يتيح لك كابل السماعة القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل 0.78mm ثنائي السنون، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، ونواة من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتمنحك متعة الاستماع إلى موسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج الذاكر عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة وأنيقة، مع عزل صوتي استثنائي.