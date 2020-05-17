TAE4105BK/00
إليك صوت الجهير مدوي
استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أين المتعة في التنقّل من دون أغانيك المفضّلة؟ تقدّم لك سماعات الرأس هذه جهيرًا مدويًا من مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم بحجم 10 مم، بالإضافة إلى استماع مريح من سماعات أذن تتلاءم بأفضل شكل.
يساعد الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام على تأمين ملاءمة مريحة في الأذن. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.
توفّر الأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام ختمًا مثاليًا. وتتسع أطراف أجنحة مرنة تحت حافة الأذن. وبغض النظر عن مدى قساوة حركاتك، تحافظ سماعات الرأس الرياضية هذه على مكانها حيث تريدها.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الكرتونة الداخلية
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
تصميم
UPC
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.