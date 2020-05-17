إليك صوت الجهير مدوي

استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!