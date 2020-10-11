الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.