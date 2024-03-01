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TAB6309/10
حجم صغير. صوت ملء الغرفة.
بفضل تقنية الصوت الغامرة ومضخم الصوت اللاسلكي فائق الصغر، سيملأ مكبر الصوت العمودي الرفيع جدًا غرفتك من دون استخدام مساحة كبيرة في الغرفة. وهو مناسب تمامًا لأجهزة التلفزيون Ambilight لزيادة الإثارة مهما كان ما تشاهده.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
320 واط كحد أقصى. HDMI eARC
نظام Virtual:X من DTS
Dolby Atmos®
توفر قنوات 2.1 وتقنية الصوت الغامرة مستويات جديدة من الصوت، بينما يوفر مضخم الصوت اللاسلكي فائق الصغر مؤثرات صوتية وموسيقى مذهلة. تتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط الصوت الذي يناسب ما تشاهده، وتصبح الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع إذا قمت بتنشيط نظام تحسين الحوار.
يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بسماكة 37 مم فقط، ما يجعله مناسبًا حتى لأجهزة التلفزيون Ambilight ذات الحامل المنخفض، كما أن كتائف التركيب على الحائط (المضمّنة) القابلة للفصل توفر لك خيارات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يسهل إخفاء مضخم الصوت الصغير الحجم والقوي ويمكنك وضعه عموديًا أو أفقيًا.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
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