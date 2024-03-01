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TAB5309/10
صوت أفضل وأعمق لكل وسائل الترفيه لديك
استمتع بالأفلام وغيرها كما لو كانت حقيقية مع مكبر الصوت الشريطي القوي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا. ستدوي الانفجارات، وستنبض الموسيقى بالحياة، وستصبح الألعاب أكثر حماساً. توفر تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان ما تشاهده.
2.1 قناة، مضخم صوت لاسلكي
240 W كحد أقصى. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
تمنحك القناتان 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضفي مضخم الصوت اللاسلكي الصغير قوة مُرضية على المؤثرات والموسيقى. وتتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، كما تصبح الأصوات البشرية أكثر وضوحًا في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين الحوارات.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.