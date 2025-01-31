صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يوفر صوتاً نقياً عبر قناتين 2.0، فاختر هذا الجهاز لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.