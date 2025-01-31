ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يوفر صوتاً نقياً عبر قناتين 2.0، فاختر هذا الجهاز لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.
استمتع بصوت أفضل عند بثه عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لبث صوتي سلس مع تأخير أقل.
وسّع إمكانات الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. وبفضل اتصال HDMI-ARC متعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.