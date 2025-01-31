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مكبر صوت استيريو عمودي 2.0 محسّن

TAB4000/98

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.

عرض جميع المزايا

سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.

  • قناة 2.0

  • إخراج RMS‏ 60 واط كحد أقصى/30 واط

  • HDMI-ARC

  • ‎5.4 Bluetooth®‎

صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي يوفر صوتاً نقياً عبر قناتين 2.0، فاختر هذا الجهاز لجودته وأدائه الممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوّت أي حوار.

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

Bluetooth 5.4 لاستقرار صوتي محسّن

استمتع بصوت أفضل عند بثه عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لبث صوتي سلس مع تأخير أقل.

مزامنة واتصالات سلسة عبر HDMI-ARC

وسّع إمكانات الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. وبفضل اتصال HDMI-ARC متعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.

المواصفات التقنية

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