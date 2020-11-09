الملاءمة التي تريدها دائمًا

بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن.