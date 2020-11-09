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  • الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا الملاءمة التي تريدها دائمًا

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

    TAA5205BK/00

    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن

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    الملاءمة التي تريدها دائمًا

    • تصميم مرن من الجهتَين
    • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
    • مكالمات واضحة. الوضع الأحادي
    • مقاومة للمياه والتعرّق بمعيار IPX7

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      ‎20 - 20 000
      قطر السماعة
      6 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      111 ديسبيل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      • AAC
      • SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      31  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      22  سم
      الوزن الإجمالي
      5.6  كلغ
      الارتفاع
      36  سم
      GTIN
      1 48 95229 11188 9
      الوزن الصافي
      2.9328  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      2.6672  كلغ

    • الملاءمة

      المقاومة للمياه
      IPX7
      الوضع الأحادي لـ TWS
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      اللمس

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      14.4  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      10  سم
      الارتفاع
      16  سم
      الوزن الصافي
      0.3666  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.654  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.2874  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 11188 6

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      3 قطع
      وقت تشغيل الموسيقى
      5 +15  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 1 hr
      نوع البطارية (علبة شحن)
      Lithium-ion (built-in)
      نوع البطارية (سماعة الأذن)
      Lithium-ion (built-in)
      وزن البطارية (إجمالي)
      13  غ
      سعة البطارية (العلبة)
      450  mAh
      سعة البطارية (سماعة الأذن)
      50  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      200 hr

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      4.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11188 2
      الوزن الإجمالي
      0.195  كلغ
      الوزن الصافي
      0.1222  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.0728  كلغ

    • أبعاد المنتج

      طول السلك
      0  سم
      الارتفاع
      3.5  سم
      العرض
      8.7  سم
      العمق
      6  سم
      الوزن
      0.087  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      زوج من أغطية القفل
      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      مشبك أذن قابل للفك
      3 أزواج
      علبة شحن
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة بخطاف أذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      • سماعة أذن خطافية
      • رأس أذن من السيليكون

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20162 0

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      تحكّم بواسطة الصوت
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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