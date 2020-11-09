سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن
الملاءمة التي تريدها دائمًا
بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات رأس رياضية ولاسلكية مثبّتة في الأذن
الملاءمة التي تريدها دائمًا تصميم مرن من الجهتَين وقت تشغيل يستمر 20 ساعة مكالمات واضحة. الوضع الأحادي مقاومة للمياه والتعرّق بمعيار IPX7
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الصوت
نطاق التردد
20 - 20 000 قطر السماعة
6 ملم المقاومة
16 أوم طاقة الإدخال القصوى
5 مللي واط الحساسية
111 ديسبيل (1 كيلوهرتز) نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
الميكروفون
ميكروفون مضمن إصدار Bluetooth
5.0 لاسلكي
نعم ملفات تعريف Bluetooth الحد الأقصى للنطاق
لغاية 10
أمتار برنامج الترميز المدعوم نوع الإرسال اللاسلكي
Bluetooth
الكرتونة الخارجية
الطول
31
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
24 العرض
22
سم الوزن الإجمالي
5.6
كلغ الارتفاع
36
سم GTIN
1 48 95229 11188 9 الوزن الصافي
2.9328
كلغ وزن العلبة فارغة
2.6672
كلغ
الملاءمة
المقاومة للمياه
IPX7 الوضع الأحادي لـ TWS
نعم نوع مفاتيح التحكم
اللمس
الكرتونة الداخلية
الطول
14.4
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
10
سم الارتفاع
16
سم الوزن الصافي
0.3666
كلغ الوزن الإجمالي
0.654
كلغ وزن العلبة فارغة
0.2874
كلغ GTIN
2 48 95229 11188 6
الطاقة
قابلة للشحن
نعم عدد البطاريات
3 قطع وقت تشغيل الموسيقى
5 +15
ساعة (ساعات) مدّة التحدث
5 ساعات وقت الشحن
2
ساعة (ساعات) فترة الشحن السريع
15 mins for 1 hr نوع البطارية (علبة شحن)
Lithium-ion (built-in) نوع البطارية (سماعة الأذن)
Lithium-ion (built-in) وزن البطارية (إجمالي)
13
غ سعة البطارية (العلبة)
450
mAh سعة البطارية (سماعة الأذن)
50
mAh فترة الاستعداد لعمر البطارية
200 hr
أبعاد العلبة
الارتفاع
17.5
سم نوع العلبة
صندوق طريقة العرض على الرف
تعليق العرض
9.5
سم العمق
4.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
48 95229 11188 2 الوزن الإجمالي
0.195
كلغ الوزن الصافي
0.1222
كلغ وزن العلبة فارغة
0.0728
كلغ
أبعاد المنتج
طول السلك
0
سم الارتفاع
3.5
سم العرض
8.7
سم العمق
6
سم الوزن
0.087
كلغ
الملحقات
غير ذلك
زوج من أغطية القفل دليل البدء السريع
نعم رؤوس الأذن
3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L) مشبك أذن قابل للفك
3 أزواج علبة شحن
نعم سلك الشحن
كبل USB-C، 500 مم
تصميم
اللون
أسود طريقة الارتداء
سماعة بخطاف أذن مادة وصلة الأذن
سيليكون الملاءمة على الأذن
سماعة مثبتة في الأذن نوع الملامة داخل الأذن
سماعة أذن خطافية
رأس أذن من السيليكون
UPC
UPC
8 40063 20162 0
المساعد الصوتي
التوافق مع المساعد الصوتي
Apple Siri
مساعد Google Assistant تنشيط المساعد الصوتي
تحكّم بواسطة الصوت دعم المساعد الصوتي
نعم
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