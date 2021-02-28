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    سماعات رأس رياضية لاسلكية

    TAA4216BK/00

    حافظ على نشاطك. اشعر بالانتعاش. استمتع بحفلة صاخبة.

    تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بأنها متينة وخفيفة الوزن ولاسلكية، وهي مصممة خصيصًا لأسلوب الحياة المفعم بالنشاط. يمكن إزالة غطائَي الأذنَين وغسلهما للحفاظ على راحتك سواء أكنت تستخدم آلة الركض أم كنت على الشاطئ. كذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى بشكل متواصل بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 35 ساعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس رياضية لاسلكية

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    مراجعة كل رياضة

    حافظ على نشاطك. اشعر بالانتعاش. استمتع بحفلة صاخبة.

    • بطانتا غطائَي أذن قابلتان للغسل
    • خفيفة الوزن ومتينة
    • حماية من المياه/الغبار بتصنيف IP55
    استخدام أكثر. وقت تشغيل يبلغ 35 ساعة

    استخدام أكثر. وقت تشغيل يبلغ 35 ساعة

    يمكنك استخدام سماعات الرأس اللاسلكية هذه المثبّتة على الأذن أثناء ممارسة التمارين الرياضية وغير ذلك بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 35 ساعة من عملية شحن واحدة. تستغرق عملية الشحن الكامل أقل من ساعتَين. هل تحتاج إلى وقت إضافي؟ يمنحك الشحن لمدة 15 دقيقة وقت تشغيل إضافيًا يدوم ساعتين.

    للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء التنقل. بطانتا غطائَي أذن قابلتان للغسل

    للاستخدام أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء التنقل. بطانتا غطائَي أذن قابلتان للغسل

    تتميّز بطانتا غطائَي الأذن المساميتان والطريتان بإمكانية فكّهما لتنظيفهما بسهولة وتتضمنان جل التبريد. بغض النظر عمّا تقوم به أثناء ارتداء سماعات الرأس هذه، ستشعر وكأنها جديدة مرة أخرى!

    حماية من المياه/الغبار بتصنيف IP55

    حماية من المياه/الغبار بتصنيف IP55

    يعني تصنيف IP55 أنه يمكن استخدام سماعات الرأس في المسارات المليئة بالغبار وتحت الأمطار الغزيرة على حد سواء. مهما تعرّقت وأينما ذهبت، لن يوقفك أي شيء!

    تبقى نغماتك لك. تصميم مع جزء خلفي مغلق

    توفر لك المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية صوت جهير كفيلاً بتحفيزك لمتابعة التمرين. ويوفر التصميم مع الجزء الخلفي المقفل عزلاً رائعًا وغير نشط للضوضاء. فتتمكن من الاستمتاع بنغماتك بدون إزعاج الآخرين.

    تخزين سهل. تصميم قابل للطي وصغير الحجم

    يبدو تصميمها الأنيق رائعًا سواء كنت تحاول الظهور بأفضل حلة أو تستمتع في عطلة نهاية الأسبوع. وغطاءا الأذن القابلان للطي نحو الداخل يسمحان بتخزينها بسهولة.

    زر متعدد الوظائف. ميكروفون مضمّن. إمكانية إقران سهلة

    يسمح لك الزر المتعدد الوظائف بإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا والردّ على المكالمات والتحكم بمستوى الصوت وتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك. فسماعات الرأس جاهزة للإقران حالما تتحول إلى استخدام تقنية Bluetooth. وبعد إقرانها، تتذكر الجهاز الأخير الذي تم إقرانها به.

    متوافقة مع كبل صوت (مقبس حجم 3,5 مم)

    يسمح لك منفذ الصوت حجم 3,5 مم بتوصيل سماعات الرأس الرياضية هذه بالهواتف المتوافقة مباشرةً أو مشغلات الموسيقى. وهو مثالي في الأوقات التي توشك فيها البطارية على النفاد ولا تملك وسيلة لشحن سماعات الرأس.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      118 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.0
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      22.1  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      18.5  سم
      الوزن الإجمالي
      1.282  كلغ
      الارتفاع
      25  سم
      GTIN
      1 48 95229 11756 0
      الوزن الصافي
      0.714  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.568  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IP55
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1 قطعة
      وقت تشغيل الموسيقى
      35  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      35 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 2 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      6.75  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      350  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      23.7  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      5.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11756 3
      الوزن الإجمالي
      0.363  كلغ
      الوزن الصافي
      0.238  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.125  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.9  سم
      العرض
      17.2  سم
      العمق
      5  سم
      الوزن
      0.214  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      سلك الشحن
      كبل USB-C،‏ 500 مم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      مثبتة على الأذن
      تصميم قابل للطي
      نحو الداخل
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة على الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20175 0

    Badge-D2C

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