ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWV9030/40
8K، 60 هرتز، Ultra HD مع HDR ديناميكي
اختبر دقة Ultra HD 8K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. أما HDR الديناميكي فيمنح أفضل مستوى تباين وصورة واضحة جدًا مع حركة فائقة السرعة. تدعم قناة رجوع الصوت لغاية 192 كيلوهرتز بدقة 24 بت.
8K، 60 هرتز
48 جيجابايت في الثانية
3 م
دعم دقة الفيديو لغاية 8K UHD 4320p لتوفير جودة صور وتجارب ألعاب استثنائية.
موصلات مطلية بالذهب لاتصال موثوق به.
استخدام مواد عالية الجودة - سلك نحاسي نقي مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 28 لضمان أفضل اتصال مع أدنى مستوى من فقدان البيانات.