ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SRP2018/10
جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.
بفضل هذا الجهاز، يمكنك الاستغناء عما يصل إلى 8 أجهزة تحكّم عن بُعد، مثل التلفزيون وجهاز القمر الصناعي، ومشغّل الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي، ووحدة التحكّم بالألعاب، وAux والمزيد غير ذلك. يمكنك إعداده بسهولة تامة باستخدام مكتبة التعليمات البرمجية أو انسخ جهاز التحكّم عن بُعد الحالي باستخدام وظيفة التعلّم.
8 في 1
زر ذكي
وظيفة التعلّم
تمكّن من نسخ أي مفتاح من جهاز التحكّم الحالي من خلال وظيفة التعلّم. كذلك، يمكنك تخصيص أي مفتاح من جهاز التحكّم عن بُعد لاستخدام مريح.
تمكّن من الوصول إلى مكتبة التطبيقات في التلفزيون بواسطة الزر الذكي. كذلك، يمكنك تحديد رمز وإعداده من مكتبة الرموز.