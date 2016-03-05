جهاز تحكّم عن بُعد شامل 8 في 1.

بفضل هذا الجهاز، يمكنك الاستغناء عما يصل إلى 8 أجهزة تحكّم عن بُعد، مثل التلفزيون وجهاز القمر الصناعي، ومشغّل الوسائط، وBlue-ray، وDVD، ومكبر الصوت العمودي، ووحدة التحكّم بالألعاب، وAux والمزيد غير ذلك. يمكنك إعداده بسهولة تامة باستخدام مكتبة التعليمات البرمجية أو انسخ جهاز التحكّم عن بُعد الحالي باستخدام وظيفة التعلّم.