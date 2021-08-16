زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير إكتشف كلّ المميزات
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
تحويل مأخذ واحد إلى مأخذان، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يسمح لك منفذ الشحن بشحن أجهزة USB.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الكرتون الداخلي
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