اتصل بأي مصدر. من هاتف أو مكبّر صوت سماعة الرأس

انغمس في ألبوماتك المفضّلة على جهازك الذكي أو التجهيزات المركّبة في منزلك، أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مطلي بالذهب، لتزويدك بأفضل اتصال أثناء الاستماع على معدّاتك المصممة لهواة الصوت.