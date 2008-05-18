محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى. إكتشف كلّ المميزات
بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.
تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.
تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، يعزل هذا التصميم الضوضاء الخارجية لتجربة استماع عالية الوضوح.
توفّر مشغّلات الصوت بحجم 40 مم أفضل الأصوات للاستمتاع بصوت واضح وعالي الجودة.
متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
التصميم
الصوت
إمكانية الاتصال
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الملحقات
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