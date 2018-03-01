تتوافق رؤوس SH70 البديلة مع آلة الحلاقة series 7000 (S7xxx) وآلة الحلاقة SW7700 من إصدار Star Wars.
تقصّ الشفرات المصممة بطريقة جديدة الشعر براحة مع وضعية قص مثالية، مما يقلل تهيّج البشرة بسبب السحب والشد.
يعمد نظام الشفرات المزدوج المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية التي نقدّمها إلى رفع الشعيرات ليتم قصها براحة تحت مستوى البشرة، للحصول على حلاقة أدقّ.
تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.
1. افتح آلة الحلاقة من خلال الضغط على زر "التحرير"؛ 2. أزل المثبّت عبر تدوير القفل بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ 3. أخرج رؤوس الحلاقة القديمة وأدخل الرؤوس البديلة بحذر؛ تأكد من محاذاة الرؤوس بدقة مع الإعداد؛ 4. استبدل المثبّت وأحكم تثبيته عبر تدوير القفل باتجاه عقارب الساعة؛ 5. عند إغلاق رأس الحلاقة بالطريقة المناسبة، ستسمع صوت طقطقة.
بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.
للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.
رؤوس حلاقة
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