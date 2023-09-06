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Philips Avent Natural Response

حلمة

SCY963/02
Avent
Avent
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
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    Philips Avent Natural Response حلمة

    SCY963/02

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response حلمة

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent Natural Response حلمة

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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      • حلمة Natural Response
      • قطعتان
      • Flow 3
      • شهر واحد أو أكثر
      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

      تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

      تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

      تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

      تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

      إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

      يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تحلّى بالصبر فيما يتأقلم طفلك

      تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

      المواصفات التقنية

      • المادة

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • محتويات العبوة

        حلمة Flow 3
        2  قطعة

      • الوظائف

        ميزات الحلمة
        • التقام بطريقة طبيعية
        • تصميم مانع للتقطير
        • ناعمة ومرنة
        • صمام مضاد للمغص

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