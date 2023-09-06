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  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
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    Philips Avent Natural Response حلمة

    SCY962/02

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

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    Philips Avent Natural Response حلمة

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    حلمة تعمل بكفاءة الثدي نفسها

    • حلمة Natural Response
    • قطعتان
    • التدفق 2
    • من تاريخ الولادة وما فوق
    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    إذا كان طفلك حديث الولادة لا يتناول باستمرار كمية كافية من الحليب طوال جلسات الرضاعة أو يعاني من مشاكل في الحصول على الحليب، فانتقلي إلى حلمة ذات معدل تدفق أعلى. وفي حال واجهت مشاكل مستمرة في التغذية، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة Flow 2
      2  قطعة

    • الوظائف

      ميزات الحلمة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • تصميم مانع للتقطير
      • ناعمة ومرنة
      • صمام مضاد للمغص

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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