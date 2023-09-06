تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.