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  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    Philips Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

    SCY903/02

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

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    Philips Avent Natural Response رضّاعة الأطفال

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    حلمة تعمل بكفاءة الثدي نفسها

    • رضّاعتان
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تتيح التدفق المتوسط
    • للأطفال بين 3 و6 أشهر
    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    اختيار التدفق المناسب من الحلمة لطفلك

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    لقد انتقلنا إلى استخدام نظام توجيه التدفق القائم على سرعة الطفل بالرضاعة. ابدئي بالحلمة التي تأتي مع الرضّاعة. جرّبي سرعة تدفق أبطأ إذا كان الحليب يتسرب من فم الطفل أو إذا كان الطفل يبتلعه بكميات كبيرة. أما إذا كان الطفل يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا فجرّبي سرعة تدفق أعلى. كوننا ما زلنا في طور العمل على هذا التحديث، قد تحصلين على أيٍّ من التصميمين.

    سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

    سهلة الاستخدام والتنظيف ويمكن جمعها بسرعة

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

    سهلة الحمل حتى لمن لديه يدَين صغيرتَين

    يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    تتوافق مع مجموعة Avent من Philips

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA*

    إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة أطفال سعة 9 أونصات/260 مل
      2  قطعة
      حلمة بحجم متوسط
      قطعتين

    • الوظائف

      سعة الزجاجة
      9 أونصات
      ميزات الحلمة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • تصميم مانع للتقطير
      • ناعمة ومرنة
      • صمام مضاد للمغص

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