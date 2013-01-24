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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF798/00
Avent
1 الجوائز
Avent
  • يسمح بنمو الفم بشكل صحي* يسمح بنمو الفم بشكل صحي* يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF798/00
    1 الجوائز

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

    إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.* إكتشف كلّ المميزات

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      يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

      تصميم صمام مانع للتسرّب لمنع حالات الانسكاب

      • كوب Bendy مع قشّة
      • 300 مل/10 أونصات
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • حزمة واحدة
      الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

      الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

      إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.

      تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للقشّة لمنع انسكاب السوائل

      تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للقشّة لمنع انسكاب السوائل

      تم تزويد القشّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل. أمّا الغطاء القلّاب للقشّة فيحميها ويمنع التسرّب أثناء التنقل.

      عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

      عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

      يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent وفكّه بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية لراحة قصوى.

      مواد خالية من مادة BPA

      مواد خالية من مادة BPA

      إن كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent مصنوع كليًا من مواد خالية من مادة BPA.

      نمو الفم بشكل صحي

      نمو الفم بشكل صحي

      يسمح كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*

      تتابع أكواب Philips Avent نمو طفلك

      يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وطبعًا إن الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة هي خالية من مادة BPA وتم تطويرها لضمان الراحة والصحة.

      تصميم غير مالس مع منحنيات لإمكانية إمساك سهلة

      يتميّز الكوب سعة 10 أونصات بحجم مثالي لتزويد طفلك بكمية المياه الكافية لجسمه طوال اليوم وفي أوقات نشاطه. وبفضل تصميم الغطاء القلّاب، تبقى القشّة نظيفة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يسهل على الطفل حمل الكوب والإمساك به بيديه الصغيرتَين بفضل التصميم ذات المنحنيات والمقاوم للانزلاق، ليتمكّن طفلك بالتالي من تطوير مهارات الشرب بثقة واستقلالية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إندونيسيا
        نعم

      • مراحل النمو

        مرحلة النمو
        للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

      • حجم الكوب

        10 أونصات/300 مل
        نعم

      • المحتويات

        كوب
        1
        غطاء قلّاب للقشّة
        1
        قشة
        1

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            الجوائز

            • وافق 90% من 200 طبيب أسنان للأطفال في أمريكا شاركوا في استطلاع الرأي على أن تصميم كوبنا المزوّد بقشّة يسمح بنمو صحي لفم الطفل، و89% من الأشخاص على أن شرب السوائل بواسطة القشّة يمرّن عضلات الفم ويجعلها أقوى (أبحاث مستقلة عبر الإنترنت، أمريكا، أبريل 2016). ولقد تم تطويره بمساعدة أطباء أطفال متخصصين في علاج مشاكل النطق وأطباء أسنان ومتخصصين في مجال الهندسة البشرية ومولّدات.