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  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    Philips Avent حلمة مضادة للمغص

    SCF633/27

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تم تصميم الحلمة المضادة للمغص التي نقدّمها لرضاعة متواصلة. فيتم توجيه الهواء إلى الرضّاعة وإبقائه بعيدًا عن معدة طفلك. أما الملمس المضلّع فيمنع الحلمة من الانقباض ويقلل من نسبة المقاطعات والانزعاج أثناء الرضاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حلمة مضادة للمغص

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    مراجعة كل حلمات الرضّاعة للأطفال

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    • قطعتين
    • حلمة تدفق متوسط
    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.

    هذه الحلمة خالية من مادة BPA

    هذه الحلمة خالية من مادة BPA

    إن حلمة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (السيليكون).

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

    المواصفات التقنية

    • حلمة الثدي

      سرعة التدفق
      متوسط

    • المادة

      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة الـ BPA

    • محتويات العبوة

      حلمة الثدي
      قطعتين

    • الوظائف

      سهولة الاستخدام
      • سهلة التنظيف والتجميع
      • تصميم مانع للتسرّب
      حلمة الثدي
      التقام سهل، ملمس مضلّع يمنع الحلمة من الانقباض، نظام مثبت يمنع المغص
      صمام مضاد للمغص
      مصممة لتقليل دخول الهواء

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    • يظهر الأطفال بعمر شهرَين الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent نسبة مغص أقل، واضطراب أقل بكثير في الليل مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة من علامة تجارية منافسة.
    • تم إثبات قدرة تصميم الحلمة على منع انقباضها ودخول الهواء إلى معدة الطفل ومنع المقاطعات أثناء الرضاعة.
    • ما هو المغص وكيف يؤثر في الأطفال؟ ينتج المغص جزئيًا من دخول الهواء أثناء الرضاعة، مما يسبب انزعاجاً في جهاز الهضم لدى الطفل. وتشمل الأعراض البكاء والاضطراب.
    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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