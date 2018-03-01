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Philips Avent

جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

SCF285/01
Avent
Avent
  • عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة
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    Philips Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

    SCF285/01

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم بالبخار كهربائي 3 في 1

    عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

    إن جهاز التعقيم Avent بالبخار الكهربائي 3 في 1 من Philips يحتل مساحة صغيرة جدًا في المطبخ بفضل حجمه القابل للضبط، وهو يتناسب تمامًا مع العناصر التي تحتاجين إلى تعقيمها، أكانت بعض العناصر الصغيرة أو حمولة كاملة. إكتشف كلّ المميزات

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      عملية تعقيم سهلة جدًا وفعالة

      مرونة وسهولة في التعبئة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • يعقّم في غضون ستّ دقائق
      • يستوعب 6 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم 3 في 1 قابل للضبط
      تصميم نمطي لجهاز تعقيم 3 في 1

      تصميم نمطي لجهاز تعقيم 3 في 1

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم مؤلف من وحدات منفصلة، يسمح لك بوضع الرضّاعات والملحقات بمرونة تامة وتنظيمها بسهولة. بالتالي، يمكن تعبئته وإفراغه بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشغل الجهاز مساحة كبيرة في المطبخ.

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

      تصميم واسع

      تصميم واسع

      يستوعب لغاية ست رضّاعات Avent ‏330 ملل/11 أونصة من Philips نوع Classic وNatural لتعقيمها في الوقت نفسه.

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        تركيا
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        Voltage
        220-240  V

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        290 × 160 × 150 (عرض × عمق × ارتفاع)  mm
        الوزن
        1.5  kg

      • محتويات العبوة

        Newborn pacifier
        1  pcs
        ملاقط
        1  pcs
        رضّاعة Classic سعة 4 أونصات
        1  pcs

      • المادة

        بولي بروبيلين
        نعم

      • محتويات العبوة

        جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
        1 قطعة

      • التوافق

        متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
        نعم

      • المواصفات الفنية

        استهلاك الطاقة
        650  W
        تصنيف السلامة
        الفئة 1

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        50-‏60 هرتز

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