SCF281/03
جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف
يُعتبر المعقّم بالبخار Avent من Philips الذي يمكن استخدامه في الميكروويف خيارًا رائعًا لعملية تعقيم سريعة وفعالة في المنزل وخارجه. يمكن تعقيم ما يصل إلى 4 رضّاعات أو منتجات Avent من Philips في دفعة واحدة، مع القضاء على 99,9% من الجراثيم في دقيقتَين فقط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن استخدام جهاز التعقيم بالبخار في الميكروويف لتعقيم رضّاعات الأطفال ومنتجات أخرى في خلال دقيقتَين فقط، وللقضاء على 99,9% من الجراثيم والبكتيريا. تعتمد فترة التعقيم بالتأكيد على قوة الميكروويف الكهربائية. تستغرق دورة التعقيم دقيقتَين إذا كانت القوة الكهربائية 1200-1850 واط و4 دقائق إذا كانت 850-1100 واط و6 دقائق إذا كانت 500-800 واط.
إن جهاز التعقيم بالبخار الذي يمكن استخدامه في الميكروويف مثبت أنّه يقضي على 99,9% من الجراثيم والبكتيريا.
تبقى المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً.
يعقّم جهاز التعقيم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض. ويمكن تعقيم لغاية 4 رضّاعات أطفال Avent في الوقت عينه.
بفضل تصميم جهاز التعقيم الخفيف الوزن والصغير، فهو سهل الحمل إلى أي مكان، سواء للعطل أو لزيارة الأنسباء، وغيره. أصبح بإمكانك الآن الحصول بسهولة على رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى المعقّمة.
تم تصميم جهاز التعقيم الذي يمكن استخدامه في الميكروويف ليتناسب مع كل أجهزة الميكروويف في السوق ولتبقى رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى معقّمة أينما كنت.
يشمل جهاز التعقيم الذي يمكن استخدامه في الميكروويف مشابك الأمان لإبقاء الغطاء مغلقًا بإحكام. وتضمن هذه المشابك إخراج جهاز التعقيم من الميكروويف بأمان وإبقاء رضّاعات الأطفال والمنتجات الأخرى معقّمة وتمنع احتمال التعرض للحرق.
يُمكن استخدام جهاز التعقيم لتعقيم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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