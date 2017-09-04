ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF254/61
راحة وثقة لأقصى حد
تساعد ضمادات الثدي الأحادية الاستخدام من Philips Avent في دعم رحلتك في الرضاعة الطبيعية. فهي ستشعرك بالجفاف والراحة ليلاً نهارًا بفضل سطحها المخرّم وتصميمها الرفيع للغاية والفائق الامتصاص والمانع للتسرّب والذي يسمح بدخول الهواء.
ضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة
تتميّز الطبقة العلوية المخرّمة بملمس ناعم ومريح على البشرة.
يتميّز الباطن بامتصاص فائق، ما يساعد في احتباس الرطوبة والحفاظ على البشرة جافة، ليلاً نهارًا.
طبقة خارجية مانعة للتسرّب وتسمح بدخول الهواء، للحفاظ على الثياب جافة مع شعور بدخول الهواء في الوقت نفسه.
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.