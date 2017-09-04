مادة تتميّز بامتصاص فائق وباطن بتصميم ثلاثي الطبقات

يتميّز الباطن بامتصاص فائق، ما يساعد في احتباس الرطوبة والحفاظ على البشرة جافة، ليلاً نهارًا.