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ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF244/00
لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.
تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
للأطفال بين 0 و6 أشهر
ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
حزمة واحدة
تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.
تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.
يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014