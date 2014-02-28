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  • تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    Philips Avent عضّاضة على شكل فيل

    SCF199/00

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    عضّاضة Avent من Philips مصممة للمساعدة في تهدئة ألم التسنين. يمكن تبريد العضّاضة في البراد، مما يزيد من تأثيرها المهدئ لألم اللثة الذي يشكو منه طفلك الصغير أثناء مرحلة التسنين

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent عضّاضة على شكل فيل

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    مراجعة كل حلقات التسنين

    تساعد في تهدئة لثة الأطفال أثناء مرحلة التسنين

    تصل إلى الأسنان الأمامية والوسطى والخلفية

    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    • للأسنان الأمامية والوسطى والخلفية
    تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

    تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

    تنظيف بالمياه أو تعقيم بكل بساطة

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

    تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها

    تصميم خفيف الوزن ليسهل على الأطفال الإمساك بها

    المواصفات التقنية

    • الميزات

      تساعد على تلطيف ألم الأسنان
      نعم
      خالية من مادة BPA
      نعم
      يمكن تعقيمها
      نعم
      صحية
      نعم
      قابلة للتبريد
      نعم

    • بلد المنشأ

      ماليزيا
      نعم

    • المادة

      أنواع الملمس والمواد
      2

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • 3 أشهر أو أكثر
      • للأسنان الأمامية والوسطى والخلفية

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