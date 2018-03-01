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ضمان لمدة عامين

  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

تم إيقافه

Philips Aventلهّايات Classic

SCF170/62

1 جائزة

صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.

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تصميم مميّز ومظهر نقي.

صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

  • لراحة أساسية

  • للأطفال بين 6 و18 شهراً

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • 2 قمع وصمام

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

مقبض أمان لإزالة سهلة

مقبض أمان لإزالة سهلة

يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image GA_GREEN
إخلاء المسؤولية

  1. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  2. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  3. تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو

  4. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014