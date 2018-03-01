صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك

تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك.