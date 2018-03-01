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  • صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك

    Philips Avent اللهّاية الصغيرة

    SCF151/02

    صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك

    تساعد لهّاية Mini من Philips Avent على تهدئة الأطفال الصغار حتى عمر شهرَين. ويتلاءم الوقاء الصغير والخفيف الوزن الذي نقدّمه براحة تامة مع أسنان طفلك الحديث الولادة من دون ملامسة أنفه. بالإضافة إلى ذلك، لا تعيق الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان النمو الطبيعي لفم طفلك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent اللهّاية الصغيرة

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    مراجعة كل اللهّايات

    صغيرة جدًا وخفيفة الوزن لطفلك

    ملاءمة مريحة لطفلك الحديث الولادة

    • ملاءمة مثالية لطفلك الحديث الولادة
    • للأطفال بين 0 وشهرين
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
    • 2 قمع وصمام
    صغيرة جدًا وخفيفة الوزن للأطفال الصغار

    صغيرة جدًا وخفيفة الوزن للأطفال الصغار

    إن وقاء لهّاية Mini صغير جدًا وخفيف الوزن للأطفال الصغار حتى عمر شهرَين.

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

    يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

    تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

    انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    مقبض أمان لإزالة سهلة

    يسمح لك مقبض الأمان بإزالة لهّاية طفلك في أي وقت. سيتمكّن طفلك حتى بيديه الصغيرتَين من الإمساك به!

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    يساعد الغطاء السهل التركيب في الحفاظ على لهّاية طفلك نظيفة

    في حال عدم استخدام اللهّاية، ما عليك سوى تركيب الغطاء قبل تخزينها لإبقاء الحلمة آمنة ونظيفة.

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

    بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

    المواصفات التقنية

    • المحتويات

      اللهّاية الصغيرة
      2  قطعة

    • أمان

      مقبض أمان دائري
      نعم
      خالٍ من BPA
      نعم

    • صحي

      سهل التنظيف
      نعم
      يمكن تعقيمها
      نعم
      قابلة للغسل في غسالة الأطباق
      نعم

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