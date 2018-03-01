مثالية للسفر

يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء.