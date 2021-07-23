ملاءمة مريحة مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية

تم تصميم لهّاية Soothie من Philips Avent لتتلاءم مع منحنيات وجه طفلك الطبيعية؛ فلن يصطدم الوقاء القوّس وعلى شكل قلب بأنف طفلك الصغير. بالإضافة إلى ذلك، Soothie مصنوعة من السيليكون الطبي ويتم توزيعها في المستشفيات عبر أوروبا*