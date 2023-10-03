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  • اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة

    Philips Avent ultra soft لهّاية

    SCF091/07

    اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة

    اعتني ببشرة طفلك الحساسة بفضل لهّاية ultra soft من Philips Avent. يتبع الوقاء الطري* والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك، فيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج البشرة.

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    Philips Avent ultra soft لهّاية

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    اللهّاية الأكثر طراوة لدينا لبشرة طفلك الحساسة

    لنسبة أقل من الآثار وتهيّج البشرة

    • طرية ومرنة جدًا
    • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من مادة BPA
    • حزمتان
    • للأطفال بين 0 و6 أشهر
    وقاء ناعم ومرن

    وقاء ناعم ومرن

    تحتاج بشرة الأطفال إلى عناية إضافية. بفضل تقنية الواقي التي نقدّمها يمكن لهذه اللهّاية السير على منحنيات وجه طفلك، ما سيترك آثارًا أقل ويخفف من تهيّج خدّي طفلك.

    تقبّل الحلمة بنسبة 98%*

    تقبّل الحلمة بنسبة 98%*

    لقد سألنا الوالدين كيف يتفاعل أطفالهم مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهم يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

    واقٍ مستدير

    واقٍ مستدير

    يخفف الواقي المستدير من الضغط على خدَّي الطفل للحصول على نعومة أكبر على البشرة.

    حلمة مصنوعة بالكامل من السيليكون الموافق عليه لملامسة الطعام

    حلمة مصنوعة بالكامل من السيليكون الموافق عليه لملامسة الطعام

    نختار دائمًا استخدام مادة السيليكون لحلمات ultra soft وultra air بما أنها مادة آمنة وخاملة ومستخدمة بكثرة في المجال الطبي، وبما أنها أيضًا خالية من المواد الكيميائية الضارة والمواد الصماوية النشطة (مثل BPA) ومسببات الحساسية.

    نمو الفم بشكل طبيعي

    نمو الفم بشكل طبيعي

    حلمة طرية مصنوعة من السيليكون وملائمة لأسنان الأطفال ومصممة بشكل متناسق لنمو الفم بشكل طبيعي.

    الشعور الطبيعي للطفل

    الشعور الطبيعي للطفل

    تم تصميم حلمة السيليكون المزخرفة لمحاكاة ملمس الثدي الطبيعي.

    تعقيم مريح في غضون 3 دقائق

    تعقيم مريح في غضون 3 دقائق

    يمكن استخدام حقيبة السفر التي تأتي مع لهّايات ultra soft وultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

    مصممة ومصنوعة في هولندا

    مصممة ومصنوعة في هولندا

    تم تصميم لهّايات ultra soft وultra air وصنعها في هولندا.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      البلد
      The Netherlands

    • محتويات العبوة

      لهّاية Ultra Soft
      2  قطعة
    Badge-D2C

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    • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في عضّاضات ultra air وعضّاضات ultra soft يبلغ 98%.
    • *يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.
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