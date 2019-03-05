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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF070/21

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تشبه رضّاعة Natural المزودة بحلمة طرية الثدي إلى حد كبير. هذا وتسمح الحلمة العريضة على شكل الثدي المتميزة بتصميم لولبي مرن وببتلات مريحة بالتقام طبيعي مشابه للثدي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

    حلمة طرية جدًا ومصممة لتشبه ملمس الثدي

    تتميّز الحلمة بملمسها الطري جدًا، وهي مصممة لتشبه ملمس الثدي.

    تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

    تصميم مرن ولولبي مع بتلات مريحة

    تصميم مرن ولولبي، مع البتلات المريحة والفريدة التي نقدّمها، للحصول على حلمة مرنة، تسمح برضاعة طبيعية أكثر من دون الانقباض.

    صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

    صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

    شكل صحي لراحة قصوى

    شكل صحي لراحة قصوى

    تتميّز الرضّاعة بشكلها الفريد، وبالتالي يسهل حملها والإمساك بها بأي اتجاه لراحة قصوى، حتى ليدَي طفلك الصغيرتَين.

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهلة الحمل
      • سهلة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نعم
      رضاعة
      • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة الثدي
      بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة جدًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    • اختلافات في تصميم الزجاجة

      الزخرفة
      بشروش

    Badge-D2C

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