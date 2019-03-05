SCF044/27
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تسمح البتلات والتجويفات داخل الحلمة بالاستمتاع بالمرونة من دون الانقباض، لرضاعة متواصلة.
صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.
تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.
حلمة طرية ومقاومة للعضّ، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات طفلك المتغيّرة أثناء نموّه.
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