قريبة دائماً من طفلك

يسمح لك جهاز Avent SCD831 من Philips بالحفاظ على اتصال آمن وخاص بطفلك في كل الأوقات. يمكنك سماع طفلك بجودة صوت مثالية ورؤيته أيضًا بدقة واضحة جدًا (شاشة LCD بحجم 2,7 بوصات)، في الليل أو في النهار. إكتشف كلّ المميزات