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Philips Avent Audio Monitors

جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD580/01
Avent
Avent
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
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    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD580/01

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية! إكتشف كلّ المميزات

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      طمأنينة ورفاه لك ولطفلك

      • اتصال خاص 100%
      • بروجيكتور ليلي مرصع بالنجوم
      • وظيفة التحدث إلى الطفل وتهويدات MP3
      • تنبيه بواسطة الاهتزاز
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      توفير الطاقة في وضع Smart ECO

      يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

      تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التشغيل بحرية تامة ومن دون أي أسلاك لغاية 18 ساعة قبل إعادة الشحن.

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.

      هدئي طفلك بواسطة بروجيكتور الأضواء الليلية على شكل نجوم

      قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم باستخدام الأضواء الليلية على شكل نجوم التي يمكن تشغيلها بواسطة وحدة الأهل أو وحدة الطفل. ( ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

      ضوء ليلي + مأخذ وتشغيل MP3

      ساعدي طفلك على الهدوء بلطف بفضل الأغنية التي تختارينها وإنارة دافئة وهادئة للضوء الليلي. يمكنك تشغيل الأغاني التي تختارينها بواسطة مأخذ وتشغيل MP3. شغلي الموسيقى التي تريدينها في غرفة طفلك وساعديه على النوم بسرعة. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

      راقبي مستويات الرطوبة والحرارة في غرفة طفلك

      يتيح جهاز استشعار الحرارة والرطوبة المدمج مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم في درجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة أو أي ارتفاع أو انخفاض في مستوى الرطوبة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار الحرارة والرطوبة فوراً بأي تغيّر يطرأ على الجو في غرفة الطفل وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل. راقبي الجو في غرفة طفلك.

      تنبيه بواسطة الاهتزاز

      يمكنك تخصيص إعدادات التنبيه والحصول على إعلام بواسطة اهتزاز صامت وخفيف لوحدة الأهل.

      وضع تخفيت فوري لليلة هادئة

      اضغطي على زر التخفيت الليلي لتنشيط وضع الليلة الهادئة بشكل فوري. في هذا الوضع، يتم خفض قوة الأضواء ونور الشاشة ومستوى صوت التنبيهات. اضغطي بسهولة على زر التخفيت الليلي من جديد للعودة إلى وضع التشغيل العادي.

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        نطاق التردد
        تقنية DECT
        وقت التشغيل استنادًا إلى البطارية بالساعة
        18 ساعة
        وقت الشحن
        10  hour(s)
        مصدر الإمداد بالطاقة
        • 120 فولت (الولايات المتحدة)
        • 220 - 240 فولت
        ضوء ليلي مريح
        نعم
        نطاق التشغيل في الداخل يصل إلى
        50 م
        مؤشر الاتصال والوجود ضمن النطاق
        نعم
        نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
        330 مترًا
        وظيفة التحدث إلى الطفل
        نعم
        شاشة LCD
        نعم
        تهويدات مهدئة
        نعم

      • الملاءمة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        التحكم في مستوى الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • الملاءمة

        تحكمي في مستوى الحساسية
        نعم

      • المواصفات الفنية

        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  °C
        أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
        220 x‏ 156 x‏ 94  mm
        نطاق درجات حرارة التشغيل بالدرجة المئوية
        10 - 40 درجة مئوية

      • الميزات

        محطة شحن
        نعم
        تقنية DECT
        نعم
        الوضع الاقتصادي الذكي الموفر لاستهلاك الطاقة
        • الوضع الاقتصادي
        • نعم
        الوضع الليلي الهادئ والتنبيه بالاهتزاز
        نعم
        مصابيح يتم تنشيطها بالصوت
        5 أضواء LED
        جهاز عرض الضوء الليلي على شكل نجوم
        نعم
        مستشعر درجة الحرارة/الرطوبة
        نعم

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