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SCD560/01
التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/01 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.
اتصال خاص 100%
ضوء ليلي وتهويدات
وظيفة التحدّث إلى الطفل
تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.
اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.
يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.