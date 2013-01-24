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Shaver series 7000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S7930/16
1 الجوائز
  • حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S7930/16
    1 الجوائز

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة

    تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

      حلقات SkinGlide مع كريات مجهريّة لانزلاق أسلس

      اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.

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      احصل على حلاقة دقيقة حتى على البشرة الحساسة مع شفرات صلبة وعالية الدقة. تم تصميم حواف الشفرات لقص الشعر بدقة، ما يقلل السحب أو الشد أو التمريرات المتكررة، حتى على اللحية الخفيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

      مستشعر BeardAdapt لحلاقة فعالة حتى في مناطق الشعر الكثيف

      مستشعر BeardAdapt لحلاقة فعالة حتى في مناطق الشعر الكثيف

      يمكنك حلاقة حتى مناطق اللحية الكثيفة بفعالية. تستشعر آلة الحلاقة كثافة لحيتك وتضبط القوة تلقائيًا حسب الحاجة.

      خطة الحلاقة الشخصية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها

      خطة الحلاقة الشخصية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها

      احصل على نصائح تكيّفية لمعالجة مشاكل البشرة الخاصة التي تشكو منها، سواء أكانت الاحمرار أم الشعور بالحريق الذي تسببه الشفرة أم نمو الشعر تحت الجلد. تم تطوير الخطة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية لتزويدك بالنصائح حول روتين الحلاقة الذي تتّبعه والتقنية التي تعتمدها عبر تطبيق GroomTribe المتصل. يتعقّب التطبيق تحسّن بشرتك ويعدّل النصائح أثناء كل عملية حلاقة لأفضل النتائج لبشرتك.

      رؤوس مرنة تتحرك باتجاهات متعددة لاتباع المنحنيات بأقل ضغط ممكن

      رؤوس مرنة تتحرك باتجاهات متعددة لاتباع المنحنيات بأقل ضغط ممكن

      اتبع منحنيات وجهك وعنقك بلطف مع رؤوس آلة الحلاقة المرنة التي تتحرك بسهولة على كل المنحنيات. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، ما يُعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة وللتقليل من إجهاد البشرة.

      إعدادات الحلاقة الحساسة مخصصة لبشرتك

      إعدادات الحلاقة الحساسة مخصصة لبشرتك

      يمكنك الحلاقة باستخدام إعداد السرعة الموصى به والمخصص لبشرتك، أو اختيار إعدادك الخاص عبر تطبيق GroomTribe المتصل. تشمل الخيارات البشرة العادية والحساسة جدًا.

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick للشوارب والسوالف

      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick للشوارب والسوالف

      ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق القابلة للتثبيت والمثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب سوالفك.

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لمدة 50 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.

      شحن لساعة واحدة

      شحن لساعة واحدة

      يمكنك شحن آلة الحلاقة بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        SkinComfort
        • حلقات SkinGlide
        • خطة الحلاقة الشخصية
        • إعدادات الحلاقة الحساسة
        نظام الحلاقة
        شفرات GentlePresicion
        تتبع دقيق
        ContourDetect تتحرك باتجاهات متعددة

      • البرنامج

        التطبيق
        GroomTribe
        التوافق مع الهواتف الذكية
        متوافقة مع مجموعة واسعة من أجهزة iPhone وAndroid™‎. تتوفر معلومات إضافية على philips.com/s7000-support.
        Bluetooth®‎
        الإصدار 4.1 مع نطاق 10 أمتار

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر فصل الآلة لاستخدمها
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        استخدام بدون أسلاك فقط

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        0.15  واط

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH70 البديلة
        يجب الاستبدال كل سنتَين

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

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