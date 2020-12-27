أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.