العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة تنظيف بميزة SmartClick
- أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
S7530/24
انزلاق سلس وحلاقة ناعمة
تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر حلاقة مريحة أكثر مع حلقات SkinGlide المانعة للاحتكاك والمغلّفة بكريات مجهريّة. تعمد آلاف الكريات الصغيرة والشبيهة بالزجاج إلى تقليل الاحتكاك ومقاومة السطح بين آلة الحلاقة والبشرة، مما يمنح آلة الحلاقة انزلاقًا سلسًا وسهلاً ويساعد في الحماية من تهيّج البشرة.
يتميّز نظام القص المحدّث الذي نقدمه بتقنية حماية البشرة، فهو مصمم لقص الشعر فقط وليس البشرة. توجّه الشفرات على شكل حرف V البشرة بعيدًا عن الشفرات، لحلاقة ناعمة ودقيقة حتى للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.
تتحرّك رؤوس آلة الحلاقة التي نقدّمها بسهولة بـ 5 اتجاهات، لاتباع كل منحنيات الوجه والعنق بلطف. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، مما يعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة وللتقليل من إجهاد البشرة.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
تظهر الشاشة البسيطة لآلة الحلاقة المعلومات ذات الصلة، لتتمكّن من الاستفادة من أفضل أداء لآلة الحلاقة لديك: مؤشر بطارية بـ 3 مستويات - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر
يتميّز نظام بطارية الليثيوم أيون القوي بتوفير استهلاك الطاقة، وهو يقدّم لك خيارين مناسبين: اشحن الآلة لمدة ساعة واحدة لتتمكن من تشغيلها والحلاقة لمدة تصل إلى 50 دقيقة، أو اشحنها سريعًا لعملية حلاقة واحدة وكاملة. تم تصميم كل طرازات آلة الحلاقة Shaver series 7000 لتشغيلها بالوضع اللاسلكي فقط، وذلك لضمان السلامة في البيئات الرطبة.
ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.
ندعم آلة الحلاقة هذه من Philips بضمان لمدة سنتين. فقد تم تصميم آلات الحلاقة 7000 Series Shavers للحصول على أداء فعال ومتانة رائعة.
تتميّز أداة تحديد اللحية بـ 5 إعدادات لتسريح اللحية وللحصول على لحية خفيفة مثالية وللتشذيب المسبق. بالإضافة إلى ذلك، تأتي مزوّدة برؤوس مستديرة وأمشاط لتفادي تهيّج البشرة.
تم تصميم فرشاة التنظيف لعملية تنظيف عميقة ولطيفة مع استخدام مادة التنظيف التي تريدها. يبلغ عدد الشعيرات النشطة 32000 وهي تساعد في تدليك البشرة وتنظيفها، وإزالة الأوساخ، وتنظيف المسام وتعزيز إشراقتها. بالاستناد إلى اختبارات المستهلكين في وكالة اختبار سريري مستقلة، لاحظ الأشخاص مستوى أقل في تهيّج البشرة واستمتعوا ببشرة أنعم وحلاقة مريحة أكثر عند استخدام فرشاة التنظيف. نوصي باستخدام الفرشاة قبل الحلاقة لتحسين نتائج الحلاقة: اختبر 91% من الأشخاص مستوى أقل في تهيّج البشرة أثناء الحلاقة بآلة Philips S7000 المزوّدة بفرشاة تنظيف.*
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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