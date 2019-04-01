S6630/11
تقليل تهيّج البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 6000 من Philips حلاقة دقيقة بطريقة مثالية وتقلل تهيّج البشرة في الوقت نفسه. فهي مزوّدة بغلاف مانع للاحتكاك يعمل كسطح ناعم، وينزلق بسلاسة على بشرتك، لتقليل تهيّجها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على حلاقة سريعة ودقيقة. ترفع شفرات MultiPrecision الشعر الطويل والقصير لقصه، إضافة إلى أي شعيرات متبقية، بتمريرات قليلة فقط.
تم تصميم غلاف خاص يتم وضعه على حلقات الحلاقة لتخفيف الاحتكاك على بشرتك، ما يمنحك عملية حلاقة سهلة وسلسة تقلل تهيّج البشرة.
رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات ومع 5 حركات مستقلة لاتباع منحنيات وجهك وتمكين آلة الحلاقة من الانزلاق على بشرتك براحة وبأقل مقاومة ممكنة.
حدد إعداد الحماية الإضافية لسرعة دوران ألطف مصممة لتوفير راحة أفضل لبشرتك.
استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يوفّر نظام حماية البشرة عملية انزلاق سلس على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، ويحافظ على حماية بشرتك.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
يمكنك شحن آلة الحلاقة من Philips بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.
يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لمدة 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.
ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.
تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكّنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بـ 3 مستويات - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر.
ما عليك سوى جعل الرؤوس لتنبثق وغسلها جيدًا تحت الحنفية.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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