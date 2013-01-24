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AquaTouch

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S5070/21
3 الجوائز
  • حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
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    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5070/21
    3 الجوائز

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    AquaTouch آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

    تحمي آلة الحلاقة Aquatouch بشرتك بينما تستمتع بحلاقة منعشة. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وهي مصممة لحماية بشرتك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل آلات الحلاقة AquaTouch

      حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

      حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية

      • نظام الشفرة ComfortCut
      • استخدام لاسلكي لـ 40 دقيقة/شحن لساعة
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

      رؤوس بتصميم مستدير لحماية البشرة

      تمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، وحماية البشرة في الوقت نفسه.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      تتحرك الحواف المستديرة بسلاسة على البشرة لحلاقة آمنة

      استمتع بحلاقة رطبة أو جافة مريحة. إذ تتميز شفرات ComfortCut برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة من الشقوق والجروح في الوقت نفسه.

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      40 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 40 دقيقة، أي ما يوازي 13 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لفترة ساعة واحدة

      شحن لفترة ساعة واحدة

      تمتع بحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل البطارية القوية التي نقدمها، والتي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      تتميز الشاشة بسهولة الاستخدام وهي تعرض المعلومات الأساسية لتمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر لانخفاض مستوى البطارية - مؤشر قفل السفر.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        SkinComfort
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        • نظام SkinProtection

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر قفل السفر
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        رمادي داكن - أزرق مائي

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        NiMH
        وقت التشغيل
        40 دقيقة / 13 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        • قابلة للشحن
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50

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            الجوائز

            • تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية- تم إجراء الاختبار في ألمانيا في العام 2015، بعد 21 يومًا من التأقلم