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- HQ110
S3122/50
حلاقة منعشة، راحة أكبر
تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 3000 من Philips حلاقة ملائمة ومريحة سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل رؤوس Pivot & Flex الخماسية الأبعاد، ونظام الشفرة ComfortCut وإمكانية الحلاقة لمدة 60 دقيقةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز آلة الحلاقة Shaver 3000 من Philips بحركة محورية في 5 اتجاهات تلائم كل الزوايا والتقاسيم في وجهك ورقبتك. تقوم آلة حلاقة اللحية هذه بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً لمنحك لحية ناعمة ومتساوية.
احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.
احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو مشحونًا بالكامل.
احلق لغاية 60 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ ما عليك سوى توصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق وستحصل على الطاقة الكافية لعملية حلاقة واحدة كاملة.
تم تصميم الشفرات المزوّدة بميزة الشحذ الذاتي البالغ عددها 27 على آلة الحلاقة الكهربائية هذه بدقة لتوفير حلاقة نظيفة باستمرار.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.
يساعد المقبض المتوفر في آلة الحلاقة الكهربائية للاستخدام الرطب والجاف هذه في توفير قبضة أكثر إحكامًا أثناء الاستحمام أو فوق المغسلة، وذلك بفضل تصميمه المريح الذي يوفر الدقة وسهولة الاستخدام.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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